Под Львовом вспыхнул большой пожар: огонь может перекинуться на лес

Напомним, 18 марта в Одесской области возник масштабный пожар, который охватил территорию площадью более 10 гектаров. Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра. Из-за этого возгорание перекинулось на территорию одного из национальных парков.

По данным ГСЧС, в Украине с начала 2025 года произошло более 21 тысячи пожаров. По сравнению с мартом прошлого года количество пожаров выросло на 34%. Главная причина - неосторожное обращение с огнем.

Спасатели напоминают украинцам, что за выжигание сухой травы и нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф до 6 тысяч гривен.

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