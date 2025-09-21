Під Львовом прогримів вибух: що каже поліція

Сьогодні, 21 вересня, близько 20:20 до поліції надійшло повідомлення про вибух, який прогримів у селі Зимна Вода Львівського району.

За даними правоохоронців, унаслідок події ніхто не постраждав. Однак ударна хвиля пошкодила вікна в житлових будинках, автомобілі та огорожі.

Дії поліції на місці

Для перевірки обставин події на місце виїхали фахівці-вибухотехніки поліції Львівської області. Разом із ними працюють оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2.

У поліції повідомили, що встановлюються всі деталі інциденту, а також вирішують питання щодо правової кваліфікації цього факту.

Правоохоронці продовжують працювати в селі Зимна Вода, щоб з'ясувати причину і джерело вибуху. Жителям рекомендовано зберігати спокій і довіряти офіційній інформації поліції.