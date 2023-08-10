Під Львовом четверо людей загинули у підвалі. ДСНС розповіла подробиці

Так, 9 серпня в с. Повітно Львівського району в підвальному приміщенні двоповерхового житлового будинку, попередньо невідомими речовинами, отруїлись четверо осіб.

"На жаль, внаслідок отруєння, вони загинули. Серед загиблих - жінка, 1956 року народження та чоловіки 1952, 1978 та 1971 років народження", - йдеться в повідомленні.

Прибувши до місця події рятувальники з'ясували, що люди зайшли в підвал будинку, де зберігалася картопля та, ймовірно, втратили свідомість через вдихання небезпечних газів.

Як це могло статися?

Як пояснили рятувальники, така висока концентрація газів, ймовірно, могла виникнути через процес гниття картоплі, яка була в підвальному приміщенні.

Під час розкладу органічних матеріалів, таких як картопля, виникають різні хімічні реакції, які можуть виділяти небезпечні гази.

"Остаточні причини загибелі встановить слідство", - резюмували в ДСНС.

Як повідомлялося, раніше в Одеській області через отруєння сурогатним алкоголем загинули четверо людей, ще семеро перебувають у важкому стані. Поліція порушила кримінальну справу і затримала жінку, яка продавала алкоголь.