Под Львовом четыре человека погибли в подвале. ГСЧС рассказала подробности

Так, 9 августа в с. Поветно Львовского района в подвальном помещении двухэтажного жилого дома, предварительно неизвестными веществами, отравились четыре человека.

"К сожалению, в результате отравления они погибли. Среди погибших - женщина, 1956 года рождения и мужчины 1952, 1978 и 1971 годов рождения", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что люди зашли в подвал дома, где хранился картофель и, вероятно, потеряли сознание из-за вдыхания опасных газов.

Как это могло произойти?

Как объяснили спасатели, такая высокая концентрация газов, вероятно, могла возникнуть из-за процесса гниения картофеля, который был в подвальном помещении.

При разложении органических материалов, таких как картофель, возникают различные химические реакции, которые могут выделять опасные газы.

"Окончательные причины гибели установят следствие", - резюмировали в ГСЧС.

Как сообщалось, ранее в Одесской области из-за отравления суррогатным алкоголем погибли четыре человека, еще семеро находятся в тяжелом состоянии. Полиция открыла уголовное дело и задержала женщину, которая продавала алкоголь.