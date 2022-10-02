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Під Куп'янськом знайшли 5 загиблих, що підірвались на міні під час евакуації ще в травні

Фото: авто з 5 людьми підірвалось на міні під Куп'янськом (facebook.com/Сергій Болвінов)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 2 жовтня, до поліції надійшло повідомлення, що в полі в селі Василенкове Куп’янського району Харківської області знайдені п’ятеро загиблих людей. Вони ще в травні намагались евакуюватись до Харкова, але загинули, підірвавшись на російській міні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника слідчого управління Нацполіції Харківської області Сергія Болвінова.

Серед загиблих - 41-річний Ярослав, 18-річний Іван, 19-річний Микита, 20-річний Олексій та 50-річна Людмила.

"Ці 5 людей - жителі Купянську, які намагались самостійно евакуюватись до Харкова на автомобілі ще 6 травня, але по дорозі натрапили на російську міну, - розповів він.

Як повідомлялось, автомобіль "Укртелекому" підірвався на ворожій міні в Охтирському районі у Сумській області. Внаслідок вибуху одна людина загинула, троє поранені.

Крім того, у неділю, 2 жовтня, в Чернігівській області автомобіль з людьми потрапив на міну. Загинули 4 людини.

Також у неділю, 2 жовтня, у Балаклії Харківської області на міні підірвався автомобіль швидкої допомоги. Фельдшер отримав поранення та опіки, а водій загинув.

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харков