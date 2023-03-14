Під Куп’янськом затримали жінку, яка передавала окупантам дані про переміщення ЗСУ
Жителька Куп’янського району Харківської області передавала окупантам інформацію про переміщення військових Збройних сил України. Правоохоронці виявили її та затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"Жителька села Гусинка за допомогою месенджерів та у телефонних розмовах повідомляла представнику ЗС РФ інформацію про переміщення українських військ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що отримані дані ворог надалі використовував для завдання ударів по Куп'янському району.
"Під час обшуку за місцем проживання підозрюваної виявлено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності, а також російські рублі", - додали у прокуратурі.
Жінці повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що СБУ затримала у Лимані Донецької області колаборантку, яка повернулася на свою посаду після звільнення міста. Під час окупації вона збирала для росіян персональні дані українців, що залишилися в окупації.
Також СБУ викрила поплічника окупантів, який фотографував переміщення підрозділів Сил оборони у Дніпропетровській області.
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