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Під Куп’янськом затримали колаборанта, який видавав довідки для отримання гуманітарки РФ

Фото: Під Куп’янськом затримали колаборанта (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканець смт Великий Бурлук (Харківська область) співпрацював з РФ під час окупації населеного пункту. Правоохоронці виявили чоловіка та затримали його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"Під час окупації смт Великий Бурлук Куп’янського району місцевий мешканець не словом, а ділом виказав свою прихильність представникам ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що підозрюваний добровільно погодився обійняти посаду "в. о. спеціаліста сектору діловодства Великобурлуцького територіального управління", створеного окупаційною адміністрацією - "Тимчасовою цивільною адміністрацією Куп'янського району Харківської області".

"До обов’язків колаборанта входили реєстрація кореспонденції та звернень громадян, а також видача довідок мешканцям для подальшого отримання матеріальної допомоги, гуманітарної допомоги та пред’явлення цих довідок на блокпостах військовим РФ", - додали наостанок.

Чоловіка затримали та оголосили про підозру за фактом колабораційної діяльності.

Нагадаємо, що у середу, 25 січня, у Харківській області було виявлено чотири людини, які можуть бути причетними до колабораційної діяльності.

Очільниця села Харківської області здавала росіянам позиції ЗСУ та будівель, у яких проводяться наради представники органів влади. Правоохоронці затримали її та помістили під варту.

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