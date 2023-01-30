Під Куп’янськом затримали колаборанта, який видавав довідки для отримання гуманітарки РФ

"Під час окупації смт Великий Бурлук Куп’янського району місцевий мешканець не словом, а ділом виказав свою прихильність представникам ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що підозрюваний добровільно погодився обійняти посаду "в. о. спеціаліста сектору діловодства Великобурлуцького територіального управління", створеного окупаційною адміністрацією - "Тимчасовою цивільною адміністрацією Куп'янського району Харківської області".

"До обов’язків колаборанта входили реєстрація кореспонденції та звернень громадян, а також видача довідок мешканцям для подальшого отримання матеріальної допомоги, гуманітарної допомоги та пред’явлення цих довідок на блокпостах військовим РФ", - додали наостанок.

Чоловіка затримали та оголосили про підозру за фактом колабораційної діяльності.