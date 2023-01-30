Под Купянском задержали коллаборанта, выдававшего справки для получения гуманитарки РФ

Житель пгт Большой Бурлук (Харьковская область) сотрудничал с РФ во время оккупации населенного пункта. Правоохранители обнаружили мужчину и задержали его.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.
"Во время оккупации пгт Большой Бурлук Купянского района местный житель не словом, а делом выразил свою приверженность представителям ВС РФ", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что подозреваемый добровольно согласился занять должность "и.о. специалиста сектора делопроизводства Великобурлукского территориального управления", созданного оккупационной администрацией - "Временной гражданской администрацией Купянского района Харьковской области".
"В обязанности коллаборанта входили регистрация корреспонденции и обращений граждан, а также выдача справок жителям для дальнейшего получения материальной помощи, гуманитарной помощи и предъявления этих справок на блокпостах военным РФ", - добавили в заключение.
Мужчину задержали и объявили о подозрении по факту коллаборационной деятельности.
Напомним, что в среду, 25 января, в Харьковской области было обнаружено четыре человека, которые могут быть причастны к коллаборационной деятельности.
Глава села Харьковской области сдавала россиянам позиции ВСУ и зданий, в которых проводятся совещания представители органов власти. Правоохранители задержали ее и заключили под стражу.
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