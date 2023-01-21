Під Куп’янськом виявили колаборанта, який організував трансляцію телеканалів РФ

Під час окупації Куп’янського району Харківської області чоловік почав співпрацювати із загарбниками та організував трансляцію телеканалів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"Чоловік організував трансляцію російських телеканалів та проросійського контенту, спрямованого на підтримку держави агресора РФ, для місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що це відбулось в смт Ківшарівка і тривало з березня по вересень 2022 року. Таким чином, колаборант сприяв поширенню кремлівських наративів, допомагаючи РФ вести інформаційну війну проти України.

44-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом "здійснення інформаційної діяльності у співпраці із державою-агресором, спрямованої на її підтримку та її збройних формувань". Йому загрожує до 12 років позбавленням волі.