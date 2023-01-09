Під Куп’янськом поліція виявила автобус, в якому везли зброю та міни (фото)

У понеділок, 9 січня, на одному з блокпостів поблизу смт Шевченкове (Харківська область) правоохоронці виявили водія, який перевозив зброю та міни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Луганській області.
"Під час перевірки автомобіля "Mercedes Sprinter" поліцейські виявили корпус від АК-74 та 2 міни 120 мм без взривачів", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці викликали на місце події співробітників слідчо-оперативної групи місцевої поліції та співробітників вибухотехнічної служби. Проводяться слідчо-оперативні дії направлені на встановлення походження зброї та місця її перевезення.
Таким чином правоохоронці допомагають колегам з Харківської області з відновлення безпекового середовища на деокупованих територіях у Куп’янському районі.
Нагадаємо, що 9 січня близько 9:10 окупанти завдали ракетний удар по смт Шевченкове Куп‘янського району. Ворожа ракета влучила на територію місцевого ринку.
За уточненою інформацією очільника регіону, внаслідок ракетного удару по смт Шевченкове 6 людей отримали поранення. Ще двоє загинули.
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