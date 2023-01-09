Под Купянском полиция обнаружила автобус, в котором везли оружие и мины (фото)

В понедельник, 9 января, на одном из блокпостов близ пгт Шевченково (Харьковская область) правоохранители обнаружили водителя, который перевозил оружие и мины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Луганской области.

"При проверке автомобиля "Mercedes Sprinter" полицейские обнаружили корпус от АК-74 и 2 мины 120 мм без взрывателей", - говорится в сообщении. Милиционеры вызвали на место происшествия сотрудников следственно-оперативной группы местной полиции и сотрудников взрывотехнической службы. Проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление происхождения оружия и места его перевозки. Таким образом, правоохранители помогают коллегам из Харьковской области по восстановлению среды безопасности на деоккупированных территориях в Купянском районе.