Под Купянском полиция обнаружила автобус, в котором везли оружие и мины (фото)

В понедельник, 9 января, на одном из блокпостов близ пгт Шевченково (Харьковская область) правоохранители обнаружили водителя, который перевозил оружие и мины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Луганской области.
"При проверке автомобиля "Mercedes Sprinter" полицейские обнаружили корпус от АК-74 и 2 мины 120 мм без взрывателей", - говорится в сообщении.
Милиционеры вызвали на место происшествия сотрудников следственно-оперативной группы местной полиции и сотрудников взрывотехнической службы. Проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление происхождения оружия и места его перевозки.
Таким образом, правоохранители помогают коллегам из Харьковской области по восстановлению среды безопасности на деоккупированных территориях в Купянском районе.
Напомним, что 9 января около 9:10 оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района. Вражеская ракета попала на территорию местного рынка.
По уточненной информации главы региона, в результате ракетного удара по пгт Шевченково 6 человек получили ранения. Еще двое погибли.
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