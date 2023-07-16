Під Кропивницьким зіткнулися два мікроавтобуси, є жертви

За даними рятувальників, о 13:50 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на трасі Н-23 "Кропивницький-Кривий Ріг" біля села Братолюбівка Кропивницького району сталась ДТП.

Внаслідок зіткнення двох мікроавтобусів (один з них - рейсовий мікроавтобус сполученням Київ-Кривий Ріг, інший - цивільний вантажний бус) загинула одна людина. Ще одна людина померла по дорозі до лікувального закладу.

Крім того, медики оглядають 17 людей, щоб встановити ступінь тілесних ушкоджень.

Рятувальники деблокували трьох осіб. Врятованих передали медикам швидкої допомоги.

Фото: Під Кропивницьким зіткнулися два мікроавтобуси (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, на трасі "Стрий-Ізварине" у Черкаській області 26 червня трапилась смертельна ДТП. В результаті цього загинули четверо людей, ще шестеро постраждали.

Крім того, смертельна ДТП сталася у Кіровоградській області. Внаслідок аварії загинули троє неповнолітніх, ще трьох підлітків госпіталізували.

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