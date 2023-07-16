UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Кропивницьким зіткнулися два мікроавтобуси, є жертви

Фото: Під Кропивницьким зіткнулися два мікроавтобуси (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерія Поліщук

На трасі Н-23 під Кропивницьким зіткнулися два мікроавтобуси. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС України в Telegram.

За даними рятувальників, о 13:50 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на трасі Н-23 "Кропивницький-Кривий Ріг" біля села Братолюбівка Кропивницького району сталась ДТП.

Внаслідок зіткнення двох мікроавтобусів (один з них - рейсовий мікроавтобус сполученням Київ-Кривий Ріг, інший - цивільний вантажний бус) загинула одна людина. Ще одна людина померла по дорозі до лікувального закладу.

Крім того, медики оглядають 17 людей, щоб встановити ступінь тілесних ушкоджень.

Рятувальники деблокували трьох осіб. Врятованих передали медикам швидкої допомоги.

Фото: Під Кропивницьким зіткнулися два мікроавтобуси (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, на трасі "Стрий-Ізварине" у Черкаській області 26 червня трапилась смертельна ДТП. В результаті цього загинули четверо людей, ще шестеро постраждали.

Крім того, смертельна ДТП сталася у Кіровоградській області. Внаслідок аварії загинули троє неповнолітніх, ще трьох підлітків госпіталізували.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПКропивницький