Під Кропивницьким затримали мешканця Торецька, який "полював" на ППО

СБУ затримала зрадника, який шпигував за українською ППО за обіцянку влаштування до ФСБ. Ним виявився мешканець Торецька Донецької області, який за кожне виконане "завдання" отримував до 5 тис. гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Після 24 лютого 2022 року він отримав завдання прибути на Кіровоградщину як переселенець зі сходу України для проведення розвідувально-підривної діяльності. Після того як російський агент оселився в одному з населених пунктів області, він почав збирати інформації про місця базування підрозділів ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Насамперед він намагався виявити бойові позиції української протиповітряної оборони і встановити локації місцевих штабів тероборони.

"Щоб отримати ці відомості, зловмисник влаштувався ремонтником на одному з військових об’єктів регіону. За кожне виконане завдання окупанти "гарантували" своєму поплічнику грошову оплату у розмірі до 5 тис. грн.", - додали в СБУ.

Крім того, як винагороду ФСБ обіцяла "евакуювати" цього агента до Росії і працевлаштувати до лав спецслужби країни-агресора.

Однак, співробітники Служби безпеки викрили фігуранта, задокументували його злочинні дії та затримали "на гарячому", коли він приховано фотографував об’єкт ЗСУ.

У зловмисника вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з представником ФСБ та фіксації місць базування українських захисників.

Відзняті медіафайли з координатами і прив’язкою до місцевості потрібні були російським загарбникам для підготовки нового повітряного удару по регіону.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Затримання російських агентів у Кіровоградській області

СБУ по всій Україні постійно затримує російських інформаторів та агентів. Зокрема, така робота ведеться і в Кіровоградській області. Наприклад, раніше СБУ затримала мешканця Кіровоградської області, який за вказівкою ФСБ РФ допомагав підготувати удари по авіаційній інфраструктурі в регіоні.

Крім того, СБУ затримала "законсервованого" агента російської спецслужби, який влаштувався на оборонний завод у Кіровоградській області. Він почав "допомагати" ФСБ РФ після того, як тривалий час працював на підприємствах країни-агресора.