Під крилом батька. Син Ібрагімовіча підписав перший контракт професіонала

17-річний швед підписав угоду з "россонері". Він виступатиме за молодіжну команду італійського гранда.

Ібрагімовіч-молодший уклав контракт на 3 роки. Раніше він захищав кольори команд U-17 та U-18 "Мілана". Основна ігрова позиція скандинава – лівий вінгер. Також він може зіграти відтягнутого нападника.

Батько таланта – Златан Ібрагімовіч – упродовж багатої ігрової кар'єри двічі захищав кольори "россонері" (2010-2012, 2020-2023 рр.). У складі "Мілана" він виграв два Скудетто та здобув Суперкубок Італії-2011. Взимку швед став старшим радником президента клубу.

"Мілан" у міжсезоння-2024

Новим керманичем "россонері" став Паулу Фонсека. Колишній тренер донецького "Шахтаря" підписав 3-річний контракт із грандом.

Наразі "Мілан" спокійно поводиться на ринку. Єдина купівля "россонері" – оборонець Алекс Хіменес із мадридського "Реала" (5 млн євро). Натомість продала команда Фонсеки Шарля Де Кетеларе (22 млн) та Раде Круніча (3,5 млн). Досвідчені Маттія Кальдара та Олів'є Жиру покинули клуб вільними агентами.

Наприкінці липня "Мілан" поїде в тур за океан. Там "россонері" зіграють товариські матчі з англійським "Манчестер Сіті", мадридським "Реалом" та іспанською "Барселоною". Старт Серії А запланований на 17 серпня проти "Торіно".