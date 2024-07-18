RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под крылом отца. Сын Ибрагимовича подписал первый контракт профессионала

Фото: Максимилиан Ибрагимович на тренировочном занятии (instagram.com/maximiliansegeribrahimovic)
Автор: Антон Федорцив

Максимилиан Ибрагимович наработал на взрослый договор с итальянским "Миланом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MilanNews.it.

17-летний швед подписал соглашение по "россонери". Он будет выступать за молодежную команду итальянского гранда.

Ибрагимович-младший заключил контракт на 3 года. Ранее он защищал цвета команд U-17 и U-18 "Милана". Основная игровая позиция скандинава – левый вингер. Также он может сыграть отвлеченного нападающего.

Отец таланта – Златан Ибрагимович – на протяжении богатой игровой карьеры дважды защищал цвета "россонери" (2010-2012, 2020-2023 гг.). В составе "Милана" он выиграл два Скудетто и завоевал Суперкубок Италии-2011. Зимой швед стал старшим советником президента клуба.

"Милан" в межсезонье-2024

Новым наставником "россонери" стал Паулу Фонсека. Бывший тренер донецкого "Шахтера" подписал 3-летний контракт с грандом.

Пока "Милан" спокойно ведет себя на рынке. Единственная покупка "россонери" – защитник Алекс Хименес из мадридского "Реала" (5 млн евро). Продала команда Фонсеки Шарля Де Кетеларе (22 млн) и Раде Крунича (3,5 млн). Опытные Маттия Кальдара и Оливье Жиру покинули клуб свободными агентами.

В конце июля "Милан" отправится в тур за океан. Там "россонери" сыграют товарищеские матчи с английским "Манчестер Сити", мадридским "Реалом" и испанской "Барселоной". Старт Серии А запланирован на 17 августа против "Торино".

К слову, ранее Конте стал наставником "Наполи" вместо Кальцоны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МиланЗлатан ИбрагимовичЧемпионат Италии