Под крылом отца. Сын Ибрагимовича подписал первый контракт профессионала

17-летний швед подписал соглашение по "россонери". Он будет выступать за молодежную команду итальянского гранда.

Ибрагимович-младший заключил контракт на 3 года. Ранее он защищал цвета команд U-17 и U-18 "Милана". Основная игровая позиция скандинава – левый вингер. Также он может сыграть отвлеченного нападающего.

Отец таланта – Златан Ибрагимович – на протяжении богатой игровой карьеры дважды защищал цвета "россонери" (2010-2012, 2020-2023 гг.). В составе "Милана" он выиграл два Скудетто и завоевал Суперкубок Италии-2011. Зимой швед стал старшим советником президента клуба.

"Милан" в межсезонье-2024

Новым наставником "россонери" стал Паулу Фонсека. Бывший тренер донецкого "Шахтера" подписал 3-летний контракт с грандом.

Пока "Милан" спокойно ведет себя на рынке. Единственная покупка "россонери" – защитник Алекс Хименес из мадридского "Реала" (5 млн евро). Продала команда Фонсеки Шарля Де Кетеларе (22 млн) и Раде Крунича (3,5 млн). Опытные Маттия Кальдара и Оливье Жиру покинули клуб свободными агентами.

В конце июля "Милан" отправится в тур за океан. Там "россонери" сыграют товарищеские матчи с английским "Манчестер Сити", мадридским "Реалом" и испанской "Барселоной". Старт Серии А запланирован на 17 августа против "Торино".