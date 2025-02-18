Під контролем чи на межі. Скільки українців хворіє та де ситуація з грипом найгірша

Скільки українців хворіє та в яких областях ситуація найгірша

За словами експерта, станом на сьогодні можна говорити, що епідемічний процес розвивається фактично за "класичним" сценарієм.

"Цього року він нічим не відрізняється від тих процесів, які ми мали впродовж минулих сезонів", - уточнив Даниленко.

Якщо говорити про статистику захворювань впродовж поточного епідемічного сезону (починаючи з 30 вересня 2024 року), то станом на тепер в цілому захворіло близько 2,5 млн осіб.

"Однак нехай ця цифра нікого не лякає, адже впродовж минулого епідсезону ми мали ще вищі показники. Тобто станом на сьогодні ми маємо нижчий рівень захворюваності, ніж минулого року (на майже 16%)", - зауважив представник ЦГЗ.

Він пояснив, що спеціалісти ЦГЗ аналізують та узагальнюють статистичну інформацію потижнево.

"Якщо говорити за звітний тиждень... Зараз у нас є інформація станом за сьомий тиждень (з 10 по 16 лютого). За цей період зафіксовано 206 тисяч випадків захворювань населення України", - розповів Даниленко.

Говорячи про кількість хворих у розрізі регіонів, всі області України можна розділити на умовні "блоки":