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Під який відсоток можна розмістити депозит у гривнях та доларах: що пропонують банки

Фото: ставки для населення перевищують 10% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У грудні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,7% річних. Рік тому вони були на рівні 8,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

Ставки за новими депозитами для населення у валюті зросли з 0,7 до 1,0%.

За даними НБУ, ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли 7,6% до 10,3% річних, валютними впали з 1,4% до 0,5% річних.

Депозитний портфель банків виріс на 26,4% до 2,393 трлн гривень, у т.ч. підприємств зріс на 41% до 1,280 трлн гривень, населення зріс на 16,5% до 1,079 трлн гривень.

Заходи НБУ та підвищення ставок

Нагадаємо, НБУ активно запроваджує заходи щодо привабливості гривневих депозитів у банках. Однією з цілей є спроба зробити менш привабливою купівлю доларів та стабілізацію на валютному ринку. У 2023 році депозити знову перевищують рівень очікуваної інфляції.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв, ефективною з урахуванням очікуваної прибутковості сумою, за якою можна відкрити депозит та відчути його прибутковість, можна вважати вклад від 50 тис. грн і вище.

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