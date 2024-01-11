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Под какой процент можно разместить депозит в гривнах и долларах: что предлагают банки

Фото: ставки для населения превышают 10% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В декабре 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,7% годовых. Год назад они находились на уровне 8,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

Ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли с 0,7% до 1,0%.

По данным НБУ, ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли 7,6% до 10,3% годовых, по валютным упали с 1,4% до 0,5% годовых.

Депозитный портфель банков вырос на 26,4% до 2,393 трлн гривен, в т.ч. предприятий вырос на 41% до 1,280 трлн гривен, населения вырос на 16,5% до 1,079 трлн гривен.

Меры НБУ и повышение ставок

Напомним, НБУ активно вводит меры по привлекательности гривневых депозитов в банках. Одной из целей является попытка сделать менее привлекательной покупку долларов и стабилизацию на валютном рынке. В 2023 году депозиты снова превышают уровень ожидаемой инфляции.

Как отметил в комментарии РБК-Украина директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев, эффективной с учетом ожидаемой доходности суммой, по которой можно открыть депозит и почувствовать его доходность, можно считать вклад от 50 тыс. грн и выше.

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