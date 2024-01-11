Под какой процент можно разместить депозит в гривнах и долларах: что предлагают банки

Ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли с 0,7% до 1,0%.

По данным НБУ, ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли 7,6% до 10,3% годовых, по валютным упали с 1,4% до 0,5% годовых.

Депозитный портфель банков вырос на 26,4% до 2,393 трлн гривен, в т.ч. предприятий вырос на 41% до 1,280 трлн гривен, населения вырос на 16,5% до 1,079 трлн гривен.

Меры НБУ и повышение ставок

Напомним, НБУ активно вводит меры по привлекательности гривневых депозитов в банках. Одной из целей является попытка сделать менее привлекательной покупку долларов и стабилизацию на валютном рынке. В 2023 году депозиты снова превышают уровень ожидаемой инфляции.

Как отметил в комментарии РБК-Украина директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев, эффективной с учетом ожидаемой доходности суммой, по которой можно открыть депозит и почувствовать его доходность, можно считать вклад от 50 тыс. грн и выше.