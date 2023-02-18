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Під який відсоток банки кредитують населення: НБУ назвав середні ставки

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Україна, Субота 18 лютого 2023 08:44
Під який відсоток банки кредитують населення: НБУ назвав середні ставки Фото: банкіри кредитують населення під 30% річних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ставка за кредитами фізичним особам упродовж IV кварталу 2022 року коливалася близько 30% річних – це ринковий рівень до повномасштабної війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (IV квартал 2022 року).

Як зазначається в огляді, нерівномірний приплив ліквідності в сектор стимулював окремі фінустанови конкурувати за клієнтські кошти. Тож банки підвищували ставки за депозитами як фізичних осіб, так і бізнесу, а також працювали над подовженням їхньої строковості. У середньому вартість 12-місячних депозитів фізичних осіб зросла на 1,2 в. п. до 12,7% річних. Середня вартість коштів бізнесу збільшилася до 10,5% річних.

Під який відсоток банки кредитують населення: НБУ назвав середні ставки

"Підвищення норм обов’язкового резервування спонукатиме банки переглядати свою процентну політику впродовж І кварталу 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Під який відсоток банки кредитують населення: НБУ назвав середні ставки

Вищий спред ставок за операціями з населенням дав змогу проводити м’якшу процентну політику в бізнес-сегменті без втрат для сукупної процентної маржі, зазначили в НБУ.

Під який відсоток банки кредитують населення: НБУ назвав середні ставки

Середньозважена ставка за гривневими позиками підприємствам продовжувала повільно зростати в жовтні-листопаді, але дещо знизилася у грудні до 20% річних.

Під який відсоток банки кредитують населення: НБУ назвав середні ставки

Нагадаємо, за даними НБУ, у січні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 10,6% річних.

Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у січні 2023 року у національній валюті становили 35,7% річних.

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