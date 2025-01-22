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Під Києвом викрали дитину за "борги": в поліції розповіли деталі НП

Фото: під Києвом викрали дитину за неіснуючі борги (t.me_mvs_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Під Києвом викрали дитину. Зловмисники залякали її матір неіснуючими боргами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

"Вночі, 20 січня, вночі у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району двоє чоловіків викрали малолітню дитину, а матір зачинили у квартирі, забравши з собою її мобільний телефон", - йдеться у повідомленні.

Обставини викрадення

Правоохоронці з'ясували, що у квартиру жінки, яка виховує дитину самотужки, зайшли знайомі чоловіки, яким стало відомо про її грошові заощадження.

Зловмисники вимагали повернути неіснуючий борг у сумі 200 тисяч доларів. Однак розуміючи, що жінка не визнає себе "боржницею", чоловіки викрали її малолітню дитину. Крім того, прихопили з собою 17 тисяч гривень, документи, два мобільних телефони. Після чого зникли з місця події.

 

Пошук дитини та затримання підозрюваних

Незабаром правоохоронці встановили місцеперебування викраденої дівчинки в одній із квартир у місті Києві, за місцем проживання спільниці фігурантів. На щастя, дитина не постраждала.

Менш ніж за добу правоохоронці встановили та затримали і усіх зловмисників. Ними виявилися 21-річний та 22-річний мешканці столиці, а також 31-річна спільниця.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у багатоповерхівці Одеси виникла пожежа внаслідок загоряння пральної машини в одній із квартир. Постраждав 11-річний хлопчик.

Крім того, на гірськолижному курорті у Львівській області загинула дитина. Хлопець катався на лижах.

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