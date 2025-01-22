Під Києвом викрали дитину за "борги": в поліції розповіли деталі НП

"Вночі, 20 січня, вночі у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району двоє чоловіків викрали малолітню дитину, а матір зачинили у квартирі, забравши з собою її мобільний телефон", - йдеться у повідомленні.

Обставини викрадення

Правоохоронці з'ясували, що у квартиру жінки, яка виховує дитину самотужки, зайшли знайомі чоловіки, яким стало відомо про її грошові заощадження.

Зловмисники вимагали повернути неіснуючий борг у сумі 200 тисяч доларів. Однак розуміючи, що жінка не визнає себе "боржницею", чоловіки викрали її малолітню дитину. Крім того, прихопили з собою 17 тисяч гривень, документи, два мобільних телефони. Після чого зникли з місця події.

Пошук дитини та затримання підозрюваних

Незабаром правоохоронці встановили місцеперебування викраденої дівчинки в одній із квартир у місті Києві, за місцем проживання спільниці фігурантів. На щастя, дитина не постраждала.

Менш ніж за добу правоохоронці встановили та затримали і усіх зловмисників. Ними виявилися 21-річний та 22-річний мешканці столиці, а також 31-річна спільниця.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.