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Під Києвом трактор підірвався на ворожій протитанковій міні

Фото: під Києвом трактор підірвався на ворожій протитанковій міні (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Руслан Гаращенко

Біля Макарова (Київська область) під час виконання польових робіт на ворожій міні підірвався 47-річний тракторист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Нацполіції генерала Андрія Нєбитова.

Внаслідок вибуху техніка зазнала серйозних пошкоджень, при цьому сам тракторист уцілів і уникнув серйозних травм.

Нєбитов зазначає, що ця територія раніше знаходилася в зоні бойових дій.

Фото: наслідки підриву трактора на міні в Київській області (t.me/andrii_nebytov)

Нагадаємо, раніше в районі Кам'янського дорогою з окупованої Василівки Запорізької області на міні підірвався автомобіль із місцевими жителями.

Також поблизу села Музиківка на Херсонщині цивільний підірвався на ворожій міні. Він загинув від травм.

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