Під Києвом трактор підірвався на ворожій протитанковій міні

Біля Макарова (Київська область) під час виконання польових робіт на ворожій міні підірвався 47-річний тракторист.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Нацполіції генерала Андрія Нєбитова.
Внаслідок вибуху техніка зазнала серйозних пошкоджень, при цьому сам тракторист уцілів і уникнув серйозних травм.
Нєбитов зазначає, що ця територія раніше знаходилася в зоні бойових дій.
Фото: наслідки підриву трактора на міні в Київській області (t.me/andrii_nebytov)
Нагадаємо, раніше в районі Кам'янського дорогою з окупованої Василівки Запорізької області на міні підірвався автомобіль із місцевими жителями.
Також поблизу села Музиківка на Херсонщині цивільний підірвався на ворожій міні. Він загинув від травм.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.