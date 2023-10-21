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Під Києвом стався вибух у багатоповерхівці: подробиці та фото з місця

Фото: під Києвом стався вибух у багатоповерхівці 21 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під Києвом у суботу, 21 жовтня, стався вибух у багатоповерхівці. На місце одразу виїхали рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України Київської області.

Так, о 10:20 до оперативно-диспетчерської служби Державної пожежно-рятувальної частини Фастівського району надійшло повідомлення, про те що стався вибух в квартирі 25-ти поверхового житлового будинку у с. Новосілки.

"Прибувши на місце виклику рятувальники виявили, що стався вибух туристичного газового балончику в квартирі на 22-му поверсі", - розповіли рятувальники.

 

Наслідки вибуху у багатоповерхівці під Києвом 21 жовтня (t.me/dsns_kyiv_region)

На щастя, пожежві на місці вибуху не сталося. Серед наслідків вибуху, за даними ДСНС, вибита віконна рама, пошкоджене скло вікон та від падіння віконного скла два легкових автомобілі, які були припарковані під будинком.

Нагадаємо, вранці 22 червня в одній із багатоповерхівок Києва у Дніпровському районі стався вибух газу. Спочатку повідомлялося про одного загиблого, пізніше – про двох. Пізніше кількість постраждалих зросла до п'яти.

Крім того, у Дніпровському районі Києва 19 березня в під'їзді житлового будинку стався вибух невстановленого предмета. Чоловік, який знаходився біля будинку, отримав баротравму. Також були пошкоджені стіни під'їзду і вікна у квартирах.

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