Под Киевом произошел пожар в многоэтажке: причина оказалась неожиданной
В Вышгороде под Киевом произошел пожар в многоэтажке. Причина оказалась нетривальной - вероятно виноват повербанк, стоявший на зарядке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киевской области.
Так, 31 декабря в 15:34 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании квартиры на 17-м этаже 20-этажного жилого дома в г. Вышгород по ул. Кургузова.
"По прибытию во время разведки в задымленной квартире обнаружена женщина, которую вывели на свежий воздух и передали врачам скорой медицинской помощи. После чего она госпитализирована в районную больницу", - говорится в сообщении.
Автомобили заблокировали проезд спасательным авто
Сложность тушения заключалась в том, что подъезды к дому были полностью заблокированы припаркованными автомобилями жильцов.
"Спасателям пришлось тратить драгоценные минуты, чтобы освободить проезд", - отмечают в ГСЧС.
Причина пожара
По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание павербанка, который стоял на зарядке в одной из комнат. Пожар полностью ликвидирован в 16:05. На ликвидацию привлекалось 18 человек личного состава и пять единиц техники.
Как сообщалось, в Шевченковском районе Киева 26 декабря произошел пожар в одной из квартир многоэтажки. В результате чего погиб человек.
Кроме того, в Киевской области произошел пожар после ночной атаки дронов-камикадзе. Огонь вспыхнул на объекте критической инфраструктуры 31 декабря.
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