На трасі під Києвом масштабна пожежа: куди краще не їхати
На автодорозі Харків-Київ, неподалік від населеного пункту Бзів, в Броварському районі Київської області, вибухнув бензовоз. Є загиблий.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова.
Зазначається, що трагедія сталась близько о 12 годині.
Фото: на трасі під Києвом масштабна пожежа (t.me/andrii_nebytov)
"Під час руху машина втратила курсову стійкість та з’їхала в кювет, сталось займання. На місці події працюють рятувальники та працівники поліції", - пише Нєбитов.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Львівській області, на автодорозі Київ-Чоп трапилась масштабна ДТП, внаслідок якої загинув цивільний. Тоді ж рух ділянкою був тимчасово закритий.
Тим часом в Україні планують ввести штрафи для пішоходів за порушення правил дорожнього руху. Агенство розповідало про те, чому це є важливо, та які покарання передбачаються.
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