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На трасі під Києвом масштабна пожежа: куди краще не їхати

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Четвер 25 травня 2023 14:47
На трасі під Києвом масштабна пожежа: куди краще не їхати Фото: на трасі під Києвом масштабна пожежа (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Сергій Пишкін

На автодорозі Харків-Київ, неподалік від населеного пункту Бзів, в Броварському районі Київської області, вибухнув бензовоз. Є загиблий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова.

Зазначається, що трагедія сталась близько о 12 годині.

Фото: на трасі під Києвом масштабна пожежа (t.me/andrii_nebytov)

"Під час руху машина втратила курсову стійкість та з’їхала в кювет, сталось займання. На місці події працюють рятувальники та працівники поліції", - пише Нєбитов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Львівській області, на автодорозі Київ-Чоп трапилась масштабна ДТП, внаслідок якої загинув цивільний. Тоді ж рух ділянкою був тимчасово закритий.

Тим часом в Україні планують ввести штрафи для пішоходів за порушення правил дорожнього руху. Агенство розповідало про те, чому це є важливо, та які покарання передбачаються.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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