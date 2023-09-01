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Під Києвом в шістьох дитсадках отруїлися діти: ведеться розслідування

Київська область, П'ятниця 01 вересня 2023 23:14
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Під Києвом в шістьох дитсадках отруїлися діти: ведеться розслідування Фото: Майже 20 дітей отруїлись в садочках під Києвом (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В садочках Київської області за сьогодні отруїлось майже 20 дітей. Спалах ймовірно пов'язаний з кейтерінговою компанією, як забезпечувала заклади освіти продуктами харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну установу "Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

"В Київській області зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції в шести приватних дитячих садочках Бучанського та Фастівського районів повʼязаний з компанією, яка забезпечувала заклади освіти харчуванням", - повідомили в установі.

За їх даними, станом на 1 вересня зареєстровано 18 випадків серед дітей від 2 до 6 років, які 30 серпня вживали продукти харчування, доставлені в садочки кейтеринговою компанією.

Наразі на стаціонарному лікуванні перебуває 17 дітей, з них 1 дитина у відділенні інтенсивної терапії.

Розпочато розслідування

Фахівцями ДУ "Київський ОЦКПХ МОЗ" розпочато епідеміологічне розслідування з метою встановлення джерела інфікування та локалізації спалаху.

В установі повідомили, що зараз проводяться лабораторні обстеження, які направлені на виявлення збудника захворювання.

Профілактика кишкових інфекцій

Гострі кишкові інфекції є досить небезпечними через розвиток ускладнень, особливо у дітей. Для захисту від кишкових інфекцій слід дотримуватись наступних правил:

  • не вживайте в їжу продукти, доброякісність яких викликає сумнів;
  • не залишайте приготовлену їжу більш ніж на 2 години та не розморожуйте продукти за кімнатної температури;
  • не купуйте продукти харчування, у місцях стихійної торгівлі;
  • ретельно готуйте їжу, проварюйте чи просмажуйте продукти харчування перед вживанням;
  • для оброблення різних видів продуктів використовуйте різні дошки;
  • суворо дотримуйтесь термінів вживання та умов зберігання продуктів харчування;
  • всі харчові продукти необхідно вкривати від комах, харчові відходи тримати в контейнерах з кришкою, знищувати мух;
  • мийте овочі і фрукти перед вживанням чистою безпечною водою;
  • використовуйте чисту воду: не пийте воду з випадкових джерел, водопроводу, призначеного для технічних цілей, колодязів та неглибоких свердловин;
  • кип'ятіть або дезінфікуйте воду з джерел, якість якої невідома. Кип'ятіння - надійний спосіб знезараження води в умовах виживання;
  • не купайтеся і не ловіть рибу у забруднених водоймах;
  • дотримуйтеся особистої гігієни, ретельно мийте руки з милом, особливо перед приготуванням та вживанням їжі, після повернення з вулиці, користування туалетом. В разі неможливості миття рук – використовуйте засоби дезінфекції, вологі дезінфікуючи серветки.

При появі перших симптомів кишкової інфекції, не займайтеся самолікуванням - негайно звертайтеся до лікаря.

Нагадаємо, у червні у лікарні Львова потрапили 11 людей з попередніми діагнозами "гостра кишкова інфекція" та "бактеріальна кишкова інфекція". Частина людей в різний час харчувалась в одному кафе, а інша частина - вживала їжу під час банкету в одному з львівських ресторанів.

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