Под Киевом в шести детсадах отравились дети: ведется расследование

В садиках Киевской области за сегодня отравилось почти 20 детей. Вспышка вероятно связана с кейтеринговой компанией, которая обеспечивала учебные заведения продуктами питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное учреждение "Киевский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

"В Киевской области зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции в шести частных детских садах Бучанского и Фастовского районов связана с компанией, которая обеспечивала учебные заведения питанием", - сообщили в учреждении.

По их данным, на 1 сентября зарегистрировано 18 случаев среди детей от 2 до 6 лет, которые 30 августа употребляли продукты питания, доставленные в садики кейтеринговой компанией.

В настоящее время на стационарном лечении находятся 17 детей, из них 1 ребенок в отделении интенсивной терапии.

Начато расследование

Специалистами ГУ "Киевский ОЦКПХ МЗ" начато эпидемиологическое расследование с целью установления источника инфицирования и локализации вспышки.

В учреждении сообщили, что сейчас проводятся лабораторные обследования, направленные на выявление возбудителя заболевания.

Профилактика кишечных инфекций

Острые кишечные инфекции являются достаточно опасными из-за развития осложнений, особенно у детей. Для защиты от кишечных инфекций следует придерживаться следующих правил:

не употребляйте в пищу продукты, доброкачественность которых вызывает сомнение;

не оставляйте приготовленную пищу более чем на 2 часа и не размораживайте продукты при комнатной температуре;

не покупайте продукты питания, в местах стихийной торговли;

тщательно готовьте пищу, проваривайте или прожаривайте продукты питания перед употреблением;

для обработки различных видов продуктов используйте разные доски;

строго соблюдайте сроки употребления и условия хранения продуктов питания;

все пищевые продукты необходимо укрывать от насекомых, пищевые отходы держать в контейнерах с крышкой, уничтожать мух;

мойте овощи и фрукты перед употреблением чистой безопасной водой;

используйте чистую воду: не пейте воду из случайных источников, водопровода, предназначенного для технических целей, колодцев и неглубоких скважин;

кипятите или дезинфицируйте воду из источников, качество которой неизвестно. Кипячение - надежный способ обеззараживания воды в условиях выживания;

не купайтесь и не ловите рыбу в загрязненных водоемах;

соблюдайте личную гигиену, тщательно мойте руки с мылом, особенно перед приготовлением и употреблением пищи, после возвращения с улицы, пользования туалетом. В случае невозможности мытья рук - используйте средства дезинфекции, влажные дезинфицирующие салфетки.

При появлении первых симптомов кишечной инфекции, не занимайтесь самолечением - немедленно обращайтесь к врачу.

Напомним, в июне в больницы Львова попали 11 человек с предварительными диагнозами "острая кишечная инфекция" и "бактериальная кишечная инфекция". Часть людей в разное время питалась в одном кафе, а другая часть употребляла пищу во время банкета в одном из львовских ресторанов.

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