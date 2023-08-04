Під Києвом потонула 10-річна дитина. У поліції розповіли подробиці трагедії

Хлопчик, який потонув у Київській області у четвер, 3 серпня, на момент трагедії перебував у літньому таборі. Вихователя затримано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Батьки знайшли перше ліпше оголошення про дитячий табір, на вулиці передали сина "вихователю", а вчора приїхали в морг забрати тіло свого 10-річного Івана", - розповів він.

Трагедія трапилась в селі Ходосівка на території престижного комплексу відпочинку. Як виявилось, саме сюди тренер привів купатись 8 хлопчиків. В результаті, з води вийшли тільки 7 дітей, тіло ще однієї дитини витягнули з дна водолази.

Як зазначив Нєбітов, тренер, який відповідав за життя вихованців нині затриманий. За залишення в небезпеці, що мало смертельні наслідки для дитини, 36-річному "вихователю" загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наразі, за даними очільника обласної поліції, літній табір і досі не надав правоохоронцям жодного документа щодо своєї діяльності.