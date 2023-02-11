Под Киевом будут подрывать лед. Возможные звуки взрывов
На реке Десна в Броварском районе произойдет подрыв льда. Жители столицы могут слышны громкие звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.
"На реке Десна будут взрывать ледовую пробку. Поэтому, сегодня, 12 февраля (вероятно речь о завтрашнем дне - ред.), на левом берегу и в Оболонском районе столицы могут быть громкие звуки взрывов", - заявили в КГГА.
В администрации сообщили, что подрыв льда будут осуществлять пиротехники с целью снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах.
"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности. Во время воздушной тревоги немедленно переходите к укрытиям", - добавили они.
Обновлено в 20:55.
По данным Киевской областной государственной администрации, работы по подрыву ледовой пробки запланировано провести 12 февраля.
Напомним, сегодня вечером российские оккупанты снова запустили иранские дроны-камикадзе для атаки по территории Украины. Это уже третья атака через неделю.
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