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Под Киевом будут подрывать лед. Возможные звуки взрывов

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Киевская область, Суббота 11 февраля 2023 20:01
Под Киевом будут подрывать лед. Возможные звуки взрывов Фото: под Киевом будут взрывать лед (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

На реке Десна в Броварском районе произойдет подрыв льда. Жители столицы могут слышны громкие звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

"На реке Десна будут взрывать ледовую пробку. Поэтому, сегодня, 12 февраля (вероятно речь о завтрашнем дне - ред.), на левом берегу и в Оболонском районе столицы могут быть громкие звуки взрывов", - заявили в КГГА.

В администрации сообщили, что подрыв льда будут осуществлять пиротехники с целью снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах.

"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности. Во время воздушной тревоги немедленно переходите к укрытиям", - добавили они.

Обновлено в 20:55.

По данным Киевской областной государственной администрации, работы по подрыву ледовой пробки запланировано провести 12 февраля.

Напомним, сегодня вечером российские оккупанты снова запустили иранские дроны-камикадзе для атаки по территории Украины. Это уже третья атака через неделю.

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Киев крига Броварской район
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