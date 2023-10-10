UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Києвом мешканці знайшли запали до снарядів у печі: під час окупації у будинку жили росіяни

Фото: під Києвом мешканці знайшли запали до снарядів у печі (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мешканці селища Макарів у Київській області виявили російські запали до снарядів у своїй печі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Зазначається, що мешканці виявили небезпечну знахідку, коли вирішили відремонтувати піч. Вони відразу викликали ДСНС та поліцію. 

За повідомленням МВС, у печі знаходилось шість запалів до снарядів. У часи окупації громади, у цьому будинку жили російські загарбники. 

 

Українцям також нагадують базовий алгоритм дій у разі виявлення підозрілих предметів: 

  • Не підходьте
  • Не чіпайте
  • Телефонуйте на 101 або 102

Нагадаємо, нещодавно у лісі в Київській області загинув чоловік через наїзд на міну.

До цього у селі Гнідин Київської області здетонував боєприпас, через що один чоловік загинув, ще один - отримав осколкові поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниКиївська область