Під Києвом мешканці знайшли запали до снарядів у печі: під час окупації у будинку жили росіяни

Зазначається, що мешканці виявили небезпечну знахідку, коли вирішили відремонтувати піч. Вони відразу викликали ДСНС та поліцію.

За повідомленням МВС, у печі знаходилось шість запалів до снарядів. У часи окупації громади, у цьому будинку жили російські загарбники.

Українцям також нагадують базовий алгоритм дій у разі виявлення підозрілих предметів:

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Нагадаємо, нещодавно у лісі в Київській області загинув чоловік через наїзд на міну.

До цього у селі Гнідин Київської області здетонував боєприпас, через що один чоловік загинув, ще один - отримав осколкові поранення.

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