Під Києвом мешканці знайшли запали до снарядів у печі: під час окупації у будинку жили росіяни

Мешканці селища Макарів у Київській області виявили російські запали до снарядів у своїй печі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.
Зазначається, що мешканці виявили небезпечну знахідку, коли вирішили відремонтувати піч. Вони відразу викликали ДСНС та поліцію.
За повідомленням МВС, у печі знаходилось шість запалів до снарядів. У часи окупації громади, у цьому будинку жили російські загарбники.
Українцям також нагадують базовий алгоритм дій у разі виявлення підозрілих предметів:
Нагадаємо, нещодавно у лісі в Київській області загинув чоловік через наїзд на міну.
До цього у селі Гнідин Київської області здетонував боєприпас, через що один чоловік загинув, ще один - отримав осколкові поранення.
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