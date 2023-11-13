Під Києвом маршрутка врізалася у вантажівку: є постраждалі

В Обухові Київської області ввечері 12 листопадатсталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та маршрутного таксі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Київської області.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась 12 листопада близько 21:00 в Обухові. Там маршрутне таксі Mercedes зіткнулося з вантажівкою МАN.

Внаслідок ДТП двох пасажирів маршрутного таксі госпіталізували до лікарні. Слідчі встановлюють всі обставини аварії.

ДТП в Україні

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