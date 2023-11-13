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Под Киевом маршрутка врезалась в грузовик: есть пострадавшие

Обухов, Киевская область, Понедельник 13 ноября 2023 12:13
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Под Киевом маршрутка врезалась в грузовик: есть пострадавшие Фото: под Киевом маршрутка врезалась в грузовик (t.me/policekyivregion)
Автор: Татьяна Степанова

В Обухове Киевской области вечером 12 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и маршрутного такси.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram полиции Киевской области.

Как сообщили в полиции, ДТП произошло 12 ноября около 21:00 в Обухове. Там маршрутное такси Mercedes столкнулось с грузовиком МАN.

В результате ДТП двух пассажиров маршрутного такси госпитализировали в больницу. Следователи устанавливают все обстоятельства аварии.

ДТП в Украине

Напомним, в Одесской области полицейский совершил смертельное ДТП. Он дважды переехал пенсионерку и скрылся с места аварии.

Также недавно в Ровенской области произошла масштабная авария, в результате которой погиб ребенок, восемь человек пострадали.

Вчера в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Среди пострадавших - дети, один человек погиб в результате аварии.

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ДТП Киевская область Обухів
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