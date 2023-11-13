Под Киевом маршрутка врезалась в грузовик: есть пострадавшие

В Обухове Киевской области вечером 12 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и маршрутного такси.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram полиции Киевской области.

Как сообщили в полиции, ДТП произошло 12 ноября около 21:00 в Обухове. Там маршрутное такси Mercedes столкнулось с грузовиком МАN.

В результате ДТП двух пассажиров маршрутного такси госпитализировали в больницу. Следователи устанавливают все обстоятельства аварии.

ДТП в Украине

Напомним, в Одесской области полицейский совершил смертельное ДТП. Он дважды переехал пенсионерку и скрылся с места аварии.

Также недавно в Ровенской области произошла масштабная авария, в результате которой погиб ребенок, восемь человек пострадали.

Вчера в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Среди пострадавших - дети, один человек погиб в результате аварии.