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Під Києвом до кінця квітня літатимуть дрони. З чим пов'язана активність безпілотників

Київ, Четвер 29 лютого 2024 15:12
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Під Києвом до кінця квітня літатимуть дрони. З чим пов'язана активність безпілотників Фото: під Києвом до кінця квітня літатимуть дрони (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під Києвом, у небі над Бородянкою, до 30 квітня літатимуть дрони. Вони будуть робити фото місцевості, тому хвилюватися не варто.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook селищного голови Бородянки Ірини Захарченко.

"По 30 квітня 2024 року на території нашої громади будуть проводитися роботи з аерофотознімання. Не лякайтесь, якщо побачите дрони, що літають у небі! Це квадрокоптери, які використовуються для зйомки з висоти", - написала вона.

Для чого це потрібно?

  • нанесення та визначення координат опорних і контрольних опознаків за допомогою двохчастотних GNSS-приймачів та їх фотофіксація;
  • аерофотознімання території громади за допомогою БПЛА.

Таким чином будуть створені оновлені карти та та плани місцевості, будуть проведені моніторинг змін у довкіллі та планування розвитку громади.

Нагадаємо, на околицях Києва в період з 1 по 3 лютого проходили масштабні військові навчання. Навчання проходили на північно-західних околицях Києва, у Бучанському районі і тривали і вдень, і вночі.

Крім того, наприкінці січня 2024 року морські прикордонники провели навчання, під час яких напрацювали практичні навички штурму і не тільки.

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Київ Київська область Бородянка Дрони
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