Під Києвом другий день шукають рибалку, який провалився під лід (фото, відео)

"Трьох врятували, пошуки четвертого тривають. Попри застороги і небезпеку, рибалки з села Іванівка вчора вийшли на лід і провалились у крижану воду", - розповів він.

За його словами, місцеві жителі намагались допомогти, втім один із них теж опинився у водяній пастці.

"Поліцейські Київської області, які оперативно прибули на місце події, кинулись у воду і допомогли врятувати одного із бідолах, ще двох дістали рятувальники", - додав Нєбитов.

Як повідомлялось, 19 лютого в Київській області четверо рибалок впали під лід. Наразі трьох з них вже вдалося врятувати, проте пошуки четвертого ще тривають.