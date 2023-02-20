RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Киевом второй день ищут провалившегося под лед рыбака (фото, видео)

Фото: под Киевом второй день ищут рыбака (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталия Гурковская

В водоеме села Ивановка Киевской области второй день подряд ищут одного из четырех рыбаков, которые вышли на лед и провалились в ледяную воду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

"Трех спасли, поиски четвертого продолжаются. Несмотря на предостережения и опасность, рыбаки из села Ивановка вчера вышли на лед и провалились в ледяную воду", - рассказал он.

По его словам, местные жители пытались помочь, однако один из них тоже оказался в водяной ловушке.

"Полицейские Киевской области, которые оперативно прибыли на место происшествия, бросились в воду и помогли спасти одного из бедняг, еще двоих достали спасатели", - добавил Небытов.

Как сообщалось, 19 февраля в Киевской области четверо рыбаков упали под лед. В настоящее время троих из них уже удалось спасти, однако поиски четвертого еще продолжаются.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьНародная партия