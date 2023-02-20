Под Киевом второй день ищут провалившегося под лед рыбака (фото, видео)

"Трех спасли, поиски четвертого продолжаются. Несмотря на предостережения и опасность, рыбаки из села Ивановка вчера вышли на лед и провалились в ледяную воду", - рассказал он.

По его словам, местные жители пытались помочь, однако один из них тоже оказался в водяной ловушке.

"Полицейские Киевской области, которые оперативно прибыли на место происшествия, бросились в воду и помогли спасти одного из бедняг, еще двоих достали спасатели", - добавил Небытов.

Как сообщалось, 19 февраля в Киевской области четверо рыбаков упали под лед. В настоящее время троих из них уже удалось спасти, однако поиски четвертого еще продолжаются.