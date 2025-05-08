Під Києвом чоловік відкрив вогонь по людях, є загиблі: перші деталі

За даними поліції, сьогодні о 15:22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян.

"Наразі на місці події працюють усі екстрені служби та проводиться спецоперація із затримання зловмисника", - заявили у поліції.

Станом на 16:40 інші деталі події не відомі. Також не уточнюється, яка кількість людей загинула.