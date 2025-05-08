Под Киевом мужчина открыл огонь по людям, есть погибшие: первые детали

По данным полиции, сегодня в 15:22 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Софиевская Борщаговка мужчина расстрелял граждан.

"Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы и проводится спецоперация по задержанию злоумышленника", - заявили в полиции.

По состоянию на 16:40 другие детали происшествия не известны. Также не уточняется, какое количество людей погибло.