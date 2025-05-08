Под Киевом мужчина открыл огонь по людям, есть погибшие: первые детали

Днем в четверг, 8 апреля, неизвестный устроил стрельбу в Бучанском районе Киевской области. Известно, что есть жертвы.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис.
По данным полиции, сегодня в 15:22 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Софиевская Борщаговка мужчина расстрелял граждан.
"Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы и проводится спецоперация по задержанию злоумышленника", - заявили в полиции.
По состоянию на 16:40 другие детали происшествия не известны. Также не уточняется, какое количество людей погибло.
Ранее мы писали о том, что на Пасху, 20 апреля, в Каменском мужчина устроил стрельбу из автомата. Правоохранители его уже задержали. Как узнало РБК-Украина стрельба стала следствием конфликта между гражданским и военным.
Еще ранее, в Подольском районе Киева 20 марта, произошла стрельба в офисном здании. Стрелок после преступления покончил с собой.
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