Під Києвом через атаку дронів сталася пожежа

Атака дронів 31 липня

Цієї ночі російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе, під ударом, зокрема, була столиця.

Київська міська військова адміністрація назвала атаку наймасованішою з початку року. За словами місцевої влади, на підступах до столиці було знищено близько 40 "Шахедів".

Зазначається, що було дві хвилі атаки, проте жоден безпілотник не досяг цілі. У Києві прямих влучань не зафіксовано, жертв та постраждалих немає.

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