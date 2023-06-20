ua ru
Вт, 20 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Киевом молния попала в жилой дом: начался пожар

Новина українською →
Гатное, Вторник 20 июня 2023 20:05
Под Киевом молния попала в жилой дом: начался пожар Фото: Спасатель (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В жилой дом под Киевом сегодня, 20 июня, попала молния. В результате этого моментально вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника ГУНП в Киевской области Андрея Небитова.

"Только что в Гатном молния попала в жилой дом", - говорится в заявлении.

Отмечается, что вспыхнул пожар. На месте полиция и ГСЧС.

"Спасатели всегда наготове, впрочем, обращаюсь к гражданам. Дома у вас всегда должны быть средства пожаротушения", - сообщил Небитов.

Правила пожарной безопасности на природе

С начала года в Украине зафиксировали более 2 тысяч пожаров на природе. Чтобы избежать таких инцидентов, необходимо придерживаться нескольких правил.

ГСЧС отмечает, что в тяжелое военное время спасатели вынуждены не только устранять последствия агрессии РФ. А значит следует соблюдать правила пожарной безопасности.

В частности, во время пребывания на природе запрещено:

  • разводить открытый огонь у лесной зоны, в полях;
  • оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке;
  • сжигать мусор и растительные остатки.

Напомним, что недавно в Броварском районе Киевской области автомобиль Cherry выехал на обочину и столкнулся с деревом. В результате ДТП есть жертва и пострадавшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Киевская область Пожар
NEWS
Посольство Украины вывезло из Венгрии трех военнопленных
Посольство Украины вывезло из Венгрии трех военнопленных
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом