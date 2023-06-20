Под Киевом молния попала в жилой дом: начался пожар

В жилой дом под Киевом сегодня, 20 июня, попала молния. В результате этого моментально вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника ГУНП в Киевской области Андрея Небитова .

"Только что в Гатном молния попала в жилой дом", - говорится в заявлении.

Отмечается, что вспыхнул пожар. На месте полиция и ГСЧС.

"Спасатели всегда наготове, впрочем, обращаюсь к гражданам. Дома у вас всегда должны быть средства пожаротушения", - сообщил Небитов.

Правила пожарной безопасности на природе

С начала года в Украине зафиксировали более 2 тысяч пожаров на природе. Чтобы избежать таких инцидентов, необходимо придерживаться нескольких правил.

ГСЧС отмечает, что в тяжелое военное время спасатели вынуждены не только устранять последствия агрессии РФ. А значит следует соблюдать правила пожарной безопасности.

В частности, во время пребывания на природе запрещено: