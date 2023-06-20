Под Киевом молния попала в жилой дом: начался пожар
В жилой дом под Киевом сегодня, 20 июня, попала молния. В результате этого моментально вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника ГУНП в Киевской области Андрея Небитова.
"Только что в Гатном молния попала в жилой дом", - говорится в заявлении.
Отмечается, что вспыхнул пожар. На месте полиция и ГСЧС.
"Спасатели всегда наготове, впрочем, обращаюсь к гражданам. Дома у вас всегда должны быть средства пожаротушения", - сообщил Небитов.
Правила пожарной безопасности на природе
С начала года в Украине зафиксировали более 2 тысяч пожаров на природе. Чтобы избежать таких инцидентов, необходимо придерживаться нескольких правил.
ГСЧС отмечает, что в тяжелое военное время спасатели вынуждены не только устранять последствия агрессии РФ. А значит следует соблюдать правила пожарной безопасности.
В частности, во время пребывания на природе запрещено:
- разводить открытый огонь у лесной зоны, в полях;
- оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке;
- сжигать мусор и растительные остатки.
Напомним, что недавно в Броварском районе Киевской области автомобиль Cherry выехал на обочину и столкнулся с деревом. В результате ДТП есть жертва и пострадавшие.
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