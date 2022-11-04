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Під керівництвом екс-поліцейського. У Києві викрили велике наркоугруповання

Фото: у Києві викрили велике наркоугрупування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Києві викрили велике наркоугрупування, яке організував екс-поліцейський. Злочинна група діяла у Києві та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, організував наркобізнес мешканець Борисполя, який у минулому проходив службу в поліції та мав досвід оперативної роботи. До цієї діяльності він залучив ще чотирьох осіб – мешканців столиці та області.

Підозрювані облаштували нарколабораторію в одного із членів групи у підсобному приміщенні. Її потужності дозволяли щомісяця виробляти близько 4 кілограмів амфетаміну. Такий "бізнес" приносив їм понад мільйон гривень доходу на місяць. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, що СБУ виявила у Києві підпільний склад із більш ніж 4 тоннами прекурсорів та знешкодила наркокартель у Черкаській області.

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Генеральна прокуратура України