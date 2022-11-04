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Под руководством экс-полицейского. В Киеве выкрыли крупную наркогруппировку

Фото: в Киеве выкрыли крупную наркогруппировку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Киеве выкрыли крупную наркогруппировку, которую организовал экс-полицейский. Преступная группа действовала в Киеве и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, организовал наркобизнес житель Борисполя, который в прошлом проходил службу в полиции и имел опыт оперативной работы. К этой деятельности он привлек еще четырех человек – жителей столицы и области.

Подозреваемые обустроили нарколабораторию у одного из членов группы в подсобном помещении. Ее мощности позволяли ежемесячно производить около 4 килограмм амфетамина. Такой "бизнес" приносил им более миллиона гривен дохода в месяц. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, что СБУ обнаружила в Киеве подпольный склад с более чем 4 тоннами прекурсоров и обезвредила наркокартель в Черкасской области.

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Генеральная прокуратура Украины