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Під Ізюмом у руках у підлітка здетонував вибуховий пристрій

Ілюстративне фото: під Ізюмом у руках у підлітка здетонував вибуховий пристрій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Ізюмському районі Харківської області було госпіталізовано 15-річного хлопця. У його руках здетонував вибуховий пристрій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Facebook.

"Сьогодні в Ізюмському районі в руках 15-річного підлітка здетонував невідомий вибуховий пристрій", - розповів чиновник.

За його словами, хлопця доправили до лікарні з пораненням обох кистей. Обставини події встановлюють правоохоронці.

Глава ОВА нагадав про високу мінну небезпеку, зокрема на деокупованих територіях Харківської області.

У разі виявлення невідомих предметів їх заборонено брати до рук, наголошує Синєгубов. Про таку знахідку слід повідомляти поліції або рятувальникам за номерами: 101 та 102.

Нещасні випадки із підлітками

Нагадаємо, ще в жовтні стало відомо, що в Сумській області підліток знайшов вибухонебезпечний предмет у дворі власного будинку. Він загинув внаслідок детонації.

Він отримав травми рук та тіла, які були несумісні з життям.

Також влітку в Харківській області вибухнув боєприпас, через що поранення отримав 13-річний підліток. Йому відірвало пальці лівої руки.

 

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