ua ru
Чт, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під Ізюмом ексгумували тіло жінки, яка загинула від авіаудару РФ (фото)

Новость на русском →
Сулигівка, Четвер 12 січня 2023 21:18
Під Ізюмом ексгумували тіло жінки, яка загинула від авіаудару РФ (фото) Фото: Під Ізюмом ексгумували тіло жінки, яка загинула від авіаудару РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 12 січня, правоохоронці ексгумували тіло жінки, яка загинула через авіаудар РФ під Ізюмом (Харківська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"68-річна жінка померла 19 березня під час авіаційного бомбардування збройними силами РФ селища Сулигівка Ізюмського району", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначають, що снаряди ворога влучили у житловий будинок, в якому знаходилась жінка. Її рештки місцеві мешканці поховали на цвинтарі селища.

Сьогодні працівники поліції провели ексгумацію. Тіло направили на судово-медичну експертизу. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що в Ізюмі Харківської області на місці масового поховання людей вже ексгумували 427 тіл. П'ятеро з яких - діти.

Правоохоронці ексгумували тіло цивільної людини під Ізюмом (Харківська область). Росіяни розстріляли чоловіка, коли він намагався евакуюватись із зони бойових дій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков полиция Війна в Україні
NEWS
Президент Фінляндії підтримав передачу Україні танків Leopard, але з умовою
Президент Фінляндії підтримав передачу Україні танків Leopard, але з умовою
DAILY
Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі