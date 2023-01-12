Під Ізюмом ексгумували тіло жінки, яка загинула від авіаудару РФ (фото)
У четвер, 12 січня, правоохоронці ексгумували тіло жінки, яка загинула через авіаудар РФ під Ізюмом (Харківська область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.
"68-річна жінка померла 19 березня під час авіаційного бомбардування збройними силами РФ селища Сулигівка Ізюмського району", - йдеться у повідомленні.
У поліції зазначають, що снаряди ворога влучили у житловий будинок, в якому знаходилась жінка. Її рештки місцеві мешканці поховали на цвинтарі селища.
Сьогодні працівники поліції провели ексгумацію. Тіло направили на судово-медичну експертизу. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що в Ізюмі Харківської області на місці масового поховання людей вже ексгумували 427 тіл. П'ятеро з яких - діти.
Правоохоронці ексгумували тіло цивільної людини під Ізюмом (Харківська область). Росіяни розстріляли чоловіка, коли він намагався евакуюватись із зони бойових дій.
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