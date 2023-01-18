Під Ізюмом ексгумували тіла загиблих від дій РФ та знайшли міни окупантів (фото)

Фото: Під Ізюмом ексгумували тіла загиблих від дій РФ та знайшли міни окупантів (facebook.com/police.kharkov)

Правоохоронці виявили російські боєприпаси під Ізюмом, а також провели ексгумацію тіл загиблих від обстрілів армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"У селі Кам’янка Ізюмського району поліцейські виявили 2 міни, 5 пострілів від гранатометів, 2 міни, 8 ручних гранат, 6 снарядів калібру 100 мм. В селі Сулигівка виявлено три нерозірваних боєприпаси", - йдеться у повідомленні. Поліцейські зазначають, що також в Ізюмському районі правоохоронці обстежили місцевість на наявність місць поховання безвісти зниклих та загиблих осіб. "Було встановлено місце поховання двох осіб в с. Сулигівка, які загинули під час обстрілу та авіа нальоту в період окупації населеного пункту російськими військовими", - додали правоохоронці. Тіла вбитих були ексгумовані, а особи померлих вже встановлені.