Під Ізюмом ексгумували тіла загиблих від дій РФ та знайшли міни окупантів (фото)
Правоохоронці виявили російські боєприпаси під Ізюмом, а також провели ексгумацію тіл загиблих від обстрілів армії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.
"У селі Кам’янка Ізюмського району поліцейські виявили 2 міни, 5 пострілів від гранатометів, 2 міни, 8 ручних гранат, 6 снарядів калібру 100 мм. В селі Сулигівка виявлено три нерозірваних боєприпаси", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські зазначають, що також в Ізюмському районі правоохоронці обстежили місцевість на наявність місць поховання безвісти зниклих та загиблих осіб.
"Було встановлено місце поховання двох осіб в с. Сулигівка, які загинули під час обстрілу та авіа нальоту в період окупації населеного пункту російськими військовими", - додали правоохоронці.
Тіла вбитих були ексгумовані, а особи померлих вже встановлені.
Нагадаємо, що правоохоронці провели чергову ексгумацію загиблих від РФ у Харківській області. У Куп'янському районі виявили тіла чотирьох вбитих.
Правоохоронці ексгумували тіло цивільної людини під Ізюмом (Харківська область). Росіяни розстріляли чоловіка, коли він намагався евакуюватись із зони бойових дій.
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