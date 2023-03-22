Під Ізюмом чоловік підірвався на касетному снаряді

У середу, 22 березня, у селі Іванівка Ізюмського району чоловік загинув підірвавшись на касетному снаряді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"У селі Іванівка Ізюмського району 50-річний чоловік підірвався у полі на касетному снаряді. Від отриманих травм, загинув на місці", - йдеться в повідомленні.
Синєгубов закликає жителів області бути максимально уважними та обережними, утримуватися від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо. Усі ці території є потенційно небезпечними та можуть бути заміновані.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що троє жителів одного із сіл Миколаївської області у середу, 22 березня, загинули підірвавшись на російській міні.
Також раніше ми писали, що на території Миколаївського та Баштанського районів минулої доби зареєстровано три випадки травмування цивільних через вибухи мін. Один з постраждалих неповнолітній.
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