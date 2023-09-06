Під Хмельницьким затримано агента РФ, який готував удар по об'єкту "Укрзалізниці"

"Зловмисник готував ракетний удар агресора по одному зі стратегічно важливих об’єктів Укрзалізниці на території регіону", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними відомства, для цього фігурант намагався встановити GPS-трекер біля заздалегідь визначеної окупантами цілі. За сигналами "маячка" ворог планував скоригувати свої ракети для ураження інфраструктурного об’єкта.

"У разі успішного виконання ворожого завдання російський агент сподівався отримати грошову винагороду від свого "куратора" з ФСБ. Гроші мали надійти фігуранту на його банківську картку", - розповіли в СБУ.

Однак, співробітники СБУ затримали агента на спробі встановлення електронного пристрою.

За даними слідства, затриманим виявився мешканець Славути, якого навесні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник "кримського" управління ФСБ.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук, банківські картки, мобільні телефони та SIM-карти із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Затримання агентів РФ, які готували диверсії на УЗ

Зазначимо, що СБУ не вперше затримують російських агентів під час підготовки диверсій на об'єктах залізниці України. Наприклад, раніше СБУ затримала російського диверсанта, який прибув із Близького Сходу готувати вибухи на залізниці.

Крім того, СБУ затримала російського інформатора, який розвідував дані для ракетних ударів та диверсій у Чернігівській області. Він виявився спільником раніше затриманого диверсанта, який планував вибухи на УЗ у Чернівецькій області.

Трапляються й незвичні випадки. Наприклад, наприкінці липня СБУ затримала чиновницю "Укрзалізниці", яка готувала повітряний удар РФ логістичними шляхами Сил оборони на Дніпропетровщині.