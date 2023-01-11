ua ru
Ср, 11 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Хмельницким перевернулся рейсовый автобус с людьми из Харькова: много пострадавших

Новина українською →
Хмельницкий, Среда 11 января 2023 12:42
Под Хмельницким перевернулся рейсовый автобус с людьми из Харькова: много пострадавших Фото: под Хмельницким перевернулся рейсовый автобус с людьми (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 11 января на трассе "Стрый-Изварино", в Хмельницкой области, перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Харькова в Ужгород. Девять человек пострадали, среди них - ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

"48-летний житель Полтавской области, управляя рейсовым микроавтобусом Mercedes Sprinter сообщением "Харьков - Ужгород", допустил съезд на обочину дороги с последующей опрокидыванием транспортного средства", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате аварии девять пассажиров, среди которых 9-летний ребенок, получили травмы разной степени тяжести.

Следователи Хмельницкого районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, 9 января из-за погодных условий в Киеве выросло количество ДТП. На дорогах столицы уже произошло 30 аварий, в которых 6 человек пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП автобуси Хмельницкая область
NEWS
Соледар не под контролем России. Череватый опроверг заявления оккупантов
Соледар не под контролем России. Череватый опроверг заявления оккупантов
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Украина освободит Крым до конца августа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал США Бен Ходжес: Украина освободит Крым до конца августа