Під Херсоном окупанти атакували автомобілі з людьми: є загиблі

Російські окупанти атакували автомобілі з цивільними людьми під Херсоном. Внаслідок обстрілу є загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Telegram.
За його словами, інцидент стався у Херсонській громаді - на дорозі, що між населеними пунктами Садове та Антонівка.
Російські війська вдарили по автомобілях, в яких були цивільні.
За попередніми даними, внаслідок цинічної атаки ворога загинули двоє чоловіків. Орієнтовно, їм було по 40 років.
Нагадаємо, що Херсон та правобережна частина області були звільнені від російських окупантів восени 2022 року. Росіяни щоденно обстріляють регіон з авіації, дронів та артилерії.
За минулу добу окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак одна людина загинула, п'ять - отримали поранення. Під ударом ворога були багатоповерхівки, приватні будинки, навчальні заклади, припортова інфраструктура.
Нагадаємо, 19 березня росіяни обстріляли авто з цивільними неподалік села Осокорівка. Постраждали люди.
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