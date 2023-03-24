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Під Харковом на міні підірвалась вантажівка: водій отримав поранення

Фото: Під Харковом на міні підірвалась вантажівка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 24 березня, водій, який їхав на вантажному автомобілі, підірвався на протитанковій міні під Харковом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"У селі Вільхівка Харківського району близько 9:00 водій, який їхав на вантажному автомобілі, підірвався на протитанковій міні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це був співробітник дорожньо-будівельної компанії, він отримав мінно-вибухову травму і його госпіталізовано до лікарні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що у четвер, 23 березня, в Куп'янському районі Харківської області чоловік загинув, підірвавшись на ворожій міні.

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