Під Харковом на міні підірвалась вантажівка: водій отримав поранення

У п'ятницю, 24 березня, водій, який їхав на вантажному автомобілі, підірвався на протитанковій міні під Харковом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.
"У селі Вільхівка Харківського району близько 9:00 водій, який їхав на вантажному автомобілі, підірвався на протитанковій міні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це був співробітник дорожньо-будівельної компанії, він отримав мінно-вибухову травму і його госпіталізовано до лікарні.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що у четвер, 23 березня, в Куп'янському районі Харківської області чоловік загинув, підірвавшись на ворожій міні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.