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Под Харьковом на мине подорвался грузовик: водитель получил ранение

Фото: Под Харьковом на мине подорвался грузовик (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 24 марта, ехавший на грузовом автомобиле водитель подорвался на противотанковой мине под Харьковом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"В селе Ольховка Харьковского района около 9:00 водитель, ехавший на грузовом автомобиле, подорвался на противотанковой мине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это был сотрудник дорожно-строительной компании, он получил минно-взрывную травму и был госпитализирован в больницу.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что в четверг, 23 марта, в Купянском районе Харьковской области мужчина погиб, подорвавшись на вражеской мине.

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