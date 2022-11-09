UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Харковом чоловік з татуюванням "Росія" ховав граномет окупантів (фото)

Фото: Під Харковом чоловік з татуюванням "Росія" ховав граномет окупантів (t.me/police_kh_region)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 9 листопада, правоохоронці виявили протитанковий гранатомет у жителя Чугуївського району. На тілі чоловіка було татуювання "Росія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"Під час відпрацювання деокупованих територій поліцейські офіцери громади Чугуївського РУП виявили у 57-річного мешканця села Мосьпанове протитанковий гранатомет", - йдеться у повідомленні.

За словами чоловіка, він сам знайшов небезпечний "трофей" та приніс його додому. На тілі чоловіка також виявили татуювання "Росія".

"За висновками фахівців вибухотехнічної служби, гранатомет заряджений реактивними протитанковими снарядами. Зброю знешкодили шляхом контрольованого підриву в безпечному місці", - додали у поліції.

Нагадаємо, що під Ізюмом поліція знайшла понад 3000 російських боєприпасів.

Також у Чернігівській області виявили чергові схрони з боєприпасами. Їх знайшли на звільненій від окупантів території.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяхарковполицияВійна в Україні